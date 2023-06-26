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Экс-разведчик Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

14:55
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Мир уже узнал, что Киев способен на ужасающие акты экотерроризма

Украинские боевики попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявил отставной офицер разведывательных войск США Скот Риттер в эфире популярного YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"Это настоящая угроза. Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских", - заявил Риттер, его слова приводит РИА Новости.

Экс-разведчик подчеркнул, что после уничтожения Каховской ГЭС власти Украины всерьёз готовы на ещё один отчаянный шаг ради "изменения хода войны": устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Риттер также добавил, что весь цивилизованный мир уже убедился в способности ВСУ "совершать ужасающие акты экологического терроризма".

Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

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