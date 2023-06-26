Мир уже узнал, что Киев способен на ужасающие акты экотерроризма

Украинские боевики попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявил отставной офицер разведывательных войск США Скот Риттер в эфире популярного YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"Это настоящая угроза. Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских", - заявил Риттер, его слова приводит РИА Новости.

Экс-разведчик подчеркнул, что после уничтожения Каховской ГЭС власти Украины всерьёз готовы на ещё один отчаянный шаг ради "изменения хода войны": устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Риттер также добавил, что весь цивилизованный мир уже убедился в способности ВСУ "совершать ужасающие акты экологического терроризма".

Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

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