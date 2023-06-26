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Минобороны сообщило о высокоточном ударе по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ

15:26
  • понедельник
  • 26 июня 2023

На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили свыше 150 военнослужащих

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в понедельник, что российские войска нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе иностранных. Все объекты поражены.

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В районе Ивановки в ДНР ВС России уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Спорное на донецком направлении. В запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, на херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

По данным российского Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили свыше 150 военнослужащих, на краснолиманском направлении - более 90 военных, на донецком направлении - до 195 военных и две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

Российские средства ПВО уничтожили за сутки 19 украинских беспилотников.

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