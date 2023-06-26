Костомаров показал видео тренировки на протезах: "Впереди самое сложное"

Фигурист все еще находится в больнице

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях первое видео из больницы, на котором запечатлено восстановление спортсмена после ампутации стоп.



"Впереди самое сложное", - подписал фигурист видео.

Также Костомаров пожаловался, что после сложнейшей операции ему не просто начинать реабилитацию, так как за время, проведённое на больничной койке, организм ещё не привык к физическим нагрузкам.



10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось провести фигуристу ампутацию.

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