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НАТО создаст в Прибалтике систему ПВО на ротационной основе

15:22
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Официальное решение будет принято на саммите в Вильнюсе

Североатлантический альянс утвердит на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Ожидается, что первые системы ПВО в рамках этого перехода будут поставляться в прибалтийские страны из Германии, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что окончательный документ по итогам саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, уже подготовлен в черновом варианте. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс направил в Брюссель некоторые свои пожелания "по сдерживанию и обороне".

Власти Литвы еще в апреле заявили, что Вильнюс и Берлин договорились о размещении немецкой военной бригады в этой прибалтийской стране. В Литве пообещали добиваться присутствия в стране военных бундесвера в 2026 году.

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