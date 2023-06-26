Венгрия отказалась менять позицию по Украине

Будапешт пообещал добиваться мира

Венгрия не будет менять направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник, 26 июня, глава правительства республики Виктор Орбан.

Венгерский премьер пояснил, что его страна стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области с членами Евросоюза, но при этом проводит суверенную внешнюю политику.

Будапешт не собирается менять направление своей внешней политики и продолжит добиваться мира на Украине, цитирует Орбана ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал официальную позицию Запада в отношении конфликта на Украине самоубийственной, поскольку "у меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу".

При этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто предупредил, что Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank.

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