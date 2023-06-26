В России продлен запрет на продажу нефти по контрактам с потолком цен

Соответствующий документ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условия ценового потолка (price cap), установленного Соединенными Штатами и рядом других стран.

Действие этого указа продлевается до 31 декабря 2023 года, ранее указ действовал до 1 июля 2023 года, сообщает "Интерфакс".

В рамках антироссийских санкций ряд западных стран ввел лимит цен, по которым разрешается приобретать у России нефть и нефтепродукты. Механизм предусматривает периодический пересмотр потолка цен. Однако официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри признавал, что среди стран ЕС и "Большой семерки" (G7) нет единогласия по данному вопросу.

Москва подчеркивала, что работает только по рыночным принципам и найдет других покупателей для своей нефти. Одним из крупных экспортеров российской нефти является Индия, отказавшаяся примкнуть к потолку цен, вопреки стараниям Запада.

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