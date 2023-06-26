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Посол США заверила Лаврова в непричастности Вашингтона к мятежу Пригожина

16:19
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Глава МИД России рассказал о беседе с американским дипломатом на эту тему

Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина "передала сигналы", что Соединенные Штаты "ни при чем". Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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По словам дипломата, другие "сигналы" Трейси заключались в том, что США исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации.

При этом посол Соединенных Штатов выражала надежду на то, что "ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", рассказал Лавров в интервью RT.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он покинет Россию.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что во время мятежа чиновники всех ведомств делали все возможное для защиты граждан от потенциальных угроз. Глава кабмина подчеркнул, что эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России.

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