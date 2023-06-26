Собянин: инвестиции в основной капитал столицы выросли в 6,9 раза с 2011 года

В 2022 году инвесторы вложили в экономику города больше 5,9 трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что инвестиции в основной капитал столицы с 2011 года выросли в 6,9 раза. По словам градоначальника, их общая сумма за 11 лет превысила 30 трлн руб.

"Благодаря росту вложений: расширяется деятельность компаний и предприятий; появляются новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места; повышается уровень зарплат и, соответственно, доходов населения", - отметил мэр.

Как добавил Собянин, в 2022 году инвесторы вложили в экономику города больше 5,9 трлн руб. Среди основных направлений - строительство, обрабатывающие производства, транспорт, научная и ИТ-сферы.

Москва поддерживает инвесторов, предлагает разные инструменты развития. Речь, в частности, идет об информационных платформах, консультационной поддержке, помощи в подборе площадок для локализации.

По словам мэра, предприятия могут получить льготные кредиты и направить средства в производство и строительство нежилых объектов. Каждый вложенный рубль возвращается городу до 55 руб. в инвестициях в экономику.

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