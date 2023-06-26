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Узбекистан опроверг отправку военных в Россию из-за мятежа Пригожина

16:41
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Такие сообщения не соответствуют действительности

Информация о том, что Узбекистан якобы направил военнослужащих в Россию для оказания помощи в связи с мятежом ЧВК "Вагнер", не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали в Министерстве обороны Узбекистана.

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В Telegram-канале ведомства говорится, что в социальных сетях распространяются сообщения о том, что военнослужащие Республики Узбекистан находятся на территории полигона для оказания помощи Российской Федерации, но им якобы отказали в выезде из-за изменившейся ситуации.

Однако эти сообщения не соответствует действительности, а на видео показана техника, задействованная в патриотическом фестивале, прошедшем в марте этого года в городе Чирчике.

Узбекистан придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и напоминает об ответственности за распространение ложных данных.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он "уйдет в Белоруссию", рассказали в Кремле.

В течение дня 24 июня Владимир Путин пообщался по телефону с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Российский лидер проинформировал их о ситуации в стране в свете последних событий. Другие подробности разговоров не раскрывались.

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