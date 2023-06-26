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НАТО заверила в способности быстро отреагировать на передислокацию "Вагнера"

16:59
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Альянс следит за ситуацией

В Североатлантическом альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной передислокации в Белоруссию". Такое заявление сделал в понедельник, 26 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Политик подчеркнул, что относительно передислокации ЧВК "пока рано говорить об этом с уверенностью, ситуация может измениться".

Он заверил, что "мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости", однако заявил, что НАТО не должна "в эти вопросы вмешиваться", поскольку это внутренние дела России, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина "передала сигналы", что Соединенные Штаты "ни при чем". При этом посол Соединенных Штатов выражала надежду на то, что "ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают".

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