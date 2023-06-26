В Александрии рухнул 14-этажный дом

Причины трагедии устанавливаются

В одном из крупнейших городов Египта Александрии рухнул 14-этажный дом. К этой минуте известно о четырех пострадавших, передает "ТВ Центр".

Дом представляет из себя апарт-отель. Квартиры в нем сдавались туристам на разный срок. Кроме того, под обломками могут оказаться не только жильцы, но и посетители супермаркета - магазин располагался на первом этаже высотки.

В результате крушения повреждено несколько припаркованных автомобилей. Причины трагедии устанавливаются. Известно, что здание было построено в 70-х годах прошлого века.

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