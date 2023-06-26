ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Александрии рухнул 14-этажный дом

18:06
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Причины трагедии устанавливаются

В одном из крупнейших городов Египта Александрии рухнул 14-этажный дом. К этой минуте известно о четырех пострадавших, передает "ТВ Центр".

Дом представляет из себя апарт-отель. Квартиры в нем сдавались туристам на разный срок. Кроме того, под обломками могут оказаться не только жильцы, но и посетители супермаркета - магазин располагался на первом этаже высотки.

В результате крушения повреждено несколько припаркованных автомобилей. Причины трагедии устанавливаются. Известно, что здание было построено в 70-х годах прошлого века.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обрушение дома в Египте
Обрушение дома в Египте
Обрушение дома в Александрии
Обрушение дома в Александрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.