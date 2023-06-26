Левкин: в районе Замоскворечье началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера

Комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил журналистам, что в Центральном административном округе (Большая Татарская улица, владение 21) началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера. Ввод объекта запланирован в 2024 году.

Как уточнил глава департамента, комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединенных общим подземным пространством.

Так, выходящий фасадом на Большую Татарскую улицу корпус - трехэтажный, в нем предусмотрены трехуровневые номера. Второй корпус - переменной этажности от 6 до 8 этажей, в нем запроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами.

По словам Левкина, фасады гостиницы выполнят в современном классическом стиле с учетом окружающей малоэтажной застройки разных периодов. Проект будет реализован в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы.

"С начала текущего года в Центральном административном округе введено в эксплуатацию три гостиничных комплекса в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Они рассчитаны на 528 номеров. До конца 2023 года планируется ввод еще одной гостиницы в районе Замоскворечье и тогда в номерной фонд Центрального административного округа столицы добавятся еще 240 номеров", - указал Левкин.

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