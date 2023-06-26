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Левкин: в районе Замоскворечье началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера

17:11
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил журналистам, что в Центральном административном округе (Большая Татарская улица, владение 21) началось строительство гостиничного комплекса на 73 номера. Ввод объекта запланирован в 2024 году.

Как уточнил глава департамента, комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединенных общим подземным пространством.

Так, выходящий фасадом на Большую Татарскую улицу корпус - трехэтажный, в нем предусмотрены трехуровневые номера. Второй корпус - переменной этажности от 6 до 8 этажей, в нем запроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, а также номера с террасами.

По словам Левкина, фасады гостиницы выполнят в современном классическом стиле с учетом окружающей малоэтажной застройки разных периодов. Проект будет реализован в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы.

"С начала текущего года в Центральном административном округе введено в эксплуатацию три гостиничных комплекса в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Они рассчитаны на 528 номеров. До конца 2023 года планируется ввод еще одной гостиницы в районе Замоскворечье и тогда в номерной фонд Центрального административного округа столицы добавятся еще 240 номеров", - указал Левкин.

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