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Швейцария обвинила Россию в отправке разведчиков в Европу под видом беженцев

17:20
  • понедельник
  • 26 июня 2023

В Берне утверждают, что события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой

Для Швейцарии опасность шпионажа остается высокой, она по-прежнему исходит от государственных структур, в частности служб разведки России и Китая. Такое заявление содержится в докладе "Безопасность Швейцарии — 2023", который в понедельник, 26 июня, представила Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC).
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В ведомстве заявили, что события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой. Однако они же "дают возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев".

В SRC полагают, что наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание, хотя статус беженца не дает доступа к тем же источникам информации, сообщает ТАСС.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, поскольку в украинских загранучреждениях идут масштабные "чистки" с целью вычислить нелояльных киевскому режиму сотрудников. Если сотрудник украинской дипмиссии "чувствует ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира", то ему следует переехать в Россию, где будет гарантирована безопасность, заявили в российской спецслужбе.

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