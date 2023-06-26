Казахстан опроверг запрос Россией помощи у ОДКБ

Во время мятежа Пригожина президент России общался с лидерами ряда стран организации

Россия не запрашивала помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне попытки мятежа в стране. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, по линии Министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи официально не запрашивалось, сообщает РИА Новости.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, но после переговоров с Александром Лукашенко принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он "уйдет в Белоруссию". В течение дня Владимир Путин пообщался по телефону с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Российский лидер проинформировал их о ситуации в стране в свете последних событий. Другие подробности разговоров не раскрывались.

В Минобороны Узбекистана вслед за этим заявили, что появившиеся в интернете сообщения о якобы отправке военных из Узбекистана в Россию не соответствуют действительности. Узбекистан придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и напоминает об ответственности за распространение ложных данных, подчеркнули в ведомстве.

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