Именно Запад взрастил в Киеве неонацистский режим

Западные страны выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 26 июня, заявлении Министерства иностранных дел России по итогам заседания коллегии ведомства.

Коллегия отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная коллективным Западом против России.

Англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика киевскому режиму вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России.

При этом стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, сообщается на официальном сайте МИД.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу, ликвидировать которую необходимо с помощью демилитаризации. Он также подчеркнул, что нацистский киевский режим уничтожает русское население Донбасса, следуя заветам Гитлера. Цель специальной военной операции России — разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у российских границ.

При этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупреждал, что США и Великобритания "даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией". По словам политика, англосаксы видят в украинцах лишь пушечное мясо, "которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных".

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