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Россия выплатила еще 13,4 млрд рублей по госдолгу

18:17
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Выплаты осуществляются в российских рублях

Министерство финансов России перечислило 13,4 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Средства перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД), который выступает в качестве платежного агента по операциям по российскому госдолгу.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, цитирует сообщение Минфина "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин указал, что госдолг нашей страны составляет 14,9% от российского ВВП, тогда как в государствах еврозоны он составляет 90,9%, во Франции — 111,1% и лишь в Германии — 66,5%.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе выступления в Госдуме, что небольшой рост государственного долга и краткосрочный дефицит бюджета не представляют угрозы для российской экономики.

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