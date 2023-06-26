ЕС решил разработать стратегию на случай "политической нестабильности" в России

Брюссель также пообещал увеличить поддержку Украины

У Евросоюза до сих пор не было стратегии действий на случай "политической нестабильности" в России, однако теперь начнется работа над ее созданием. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик предупредил, что сделать это быстро не получится, после попытки военного мятежа в России прошло всего 24 часа, однако "теперь мы будем работать над этим, проводить консультации".

При этом Боррель вновь повторил позицию Брюсселя, согласно которой "то, что произошло, это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения".

Вместе с тем глава евродипломатии отметил, что министры иностранных дел стран — членов ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины в данных условиях, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной передислокации в Белоруссию". Политик заверил, что "мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости", однако заявил, что НАТО не должна "в эти вопросы вмешиваться", поскольку это внутренние дела России.

Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина "передала сигналы", что Соединенные Штаты "ни при чем", рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

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