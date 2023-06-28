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В "Артек" приехали 160 школьников из Белгородской области

22:30
  • среда
  • 28 июня 2023

Путевки им были предоставлены бесплатно

Вода теплая, солнце жаркое - самое время для морских прогулок. Акватория у побережья детского центра "Артек" - словно оживленная трасса. Каяки, доски, лодки.

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Шум волн, свежий бриз и бескрайнее Черное море - лучший способ отвлечься от любых забот. Этот маршрут в "Артеке" называют "Путь Одиссея". На веслах под парусом ребята проходят от скал Адалары до Медведь-горы. У этих мест есть и русское сказочное название - Лукоморье.

Вот и Пушкинский грот - пещера, в которую можно попасть только с воды. Видно и тропы, по которым путешествовал поэт, и безмятежные просторы, которые так успокаивают детей. Сейчас здесь особенная смена: из Белгородской области приехали 160 школьников. Они учатся вязать морские узлы, познают азы парусного спорта, готовятся к гонке на шлюпках и мечтают покорить новые вершины.

Многие ребята - из приграничных районов Белгородской области. Женя из Новой Таволжанки Шебекинского района. В ее доме выбиты окна. Три недели назад семью эвакуировали. Уже в пункте временного размещение она узнала, что едет в Крым.

Три недели, и каждый день - новое впечатление! Они с интересом изучают историю страны. Осваивают оказание первой помощи. Испытывают свои возможности в веревочном парке и на скалодроме. И это только начало - впереди насыщенная программа.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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