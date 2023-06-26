Мишустин распорядился поддержать российских садоводов

Субсидии будут предоставлены аграриям, которые создают и ухаживают за садами семечковых и косточковых культур

Члены российского правительства 24 июня находились на рабочих местах и слаженно выполняли свои задачи. Об этом Михаил Мишустин заявил сегодня на оперативном совещании кабмина, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр также затронул тему поддержки авиационной промышленности и сообщил об увеличении на полтора миллиарда рублей субвенций регионам на закупку лекарств и лечебного питания для льготников.

Кроме того, правительство утвердило постановление о поддержке садоводов, использующих отечественные саженцы. Субсидии будут предоставлены аграриям, которые создают и ухаживают за садами семечковых и косточковых культур. По словам премьера, это привлечет инвестиции и поможет в короткие сроки нарастить производство российских фруктов и ягод.

"Правительство меняет правила предоставления и распределения субсидий, чтобы усилить господдержку на развитие садов интенсивного типа. Они дают урожай быстрее, затраты на их создание, удобрение, защиту растений значительно выше. Корректируя порядок расчета, мы частично снизим расходы аграриев на закладку питомников - примерно на 20%. Это работа ведется по поручению президента. Важно, чтобы садоводы были обеспечены необходимым отечественным материалом и не зависели бы от поставок из-за рубежа", - отметил Мишустин.

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