Российские астрофизики изучают самый мощный в истории гамма-всплеск

Сильную вспышку в созвездии "Стрела" приборы зафиксировали еще осенью прошлого года

Гамма-всплеск в созвездии "Стрела" оказался самым мощным и продолжительным (почти 300 секунд) за всю историю астрономических наблюдений. Однако определить точное положение вспышки во вселенной сумели только российские ученые. Благодаря телескопу-роботу, установленному в Андах. Оказалось, что излучение в 70 раз ярче обычного и в 20 раз ближе. Увидеть подобное, уверяют астрофизики, возможно лишь раз в 1000 лет.

"В рентгеновском диапазоне это первый такой самый сильный всплеск. Это гигантский абсолютно поток. Если бы это все пришло в оптических лучах, его было бы видно днем", - отметил Владимир Липунов, профессор МГУ.

Сам гамма-всплеск – результат гибели огромной звезды, который, в свою очередь, порождает черную дыру. При этом часть остатков звездной энергии превращается в узкий пучок материи и разгоняется до скорости света. В момент распада небесное тело испускает столько энергии, сколько Солнце за все время существования.

Произошло это примерно 2 миллиарда лет назад. Так долго гамма-лучи добирались до нашей Галактики. Но по космическим меркам - это совсем немного. Открытие отечественных астрофизиков тут же облетело заголовки авторитетных научных изданий.

"Долгое время мы считали, что выбросы гамма-всплесков похожи по своей форме на рожок мороженого. Наблюдения последних лет и полученные нами снимки вспышки GRB 221009A указывают на то, что эти светящиеся потоки материи устроены значительно сложнее. Это требует создания новых, более сложных математических моделей гамма-всплесков", - уточнил Александр ван дер Хорст, доцент Университета Джорджа Вашингтона.

После нескольких месяцев изучения специалисты сумели установить и необычную структуру гамма-всплеска. Яркая центральная часть, раскаленная до предельных температур, и более холодная периферийная. А вот возникновения сверхновой звезды, которая обычно образуется после гибели крупного светила, астрофизики так и не зафиксировали. Почему - один из вопросов, на которые только предстоит ответить.

Но сами снимки такого яркого и мощного гамма-всплеска уже сделали научное сообщество чуть ближе к разгадке природы космоса.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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