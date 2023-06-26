Агрессивная ЛГБТ-пропаганда приводит в ужас простых граждан на Западе

Не все готовы мириться с навязыванием новой реальности

"Месяц гордости" - именно так называют июнь в странах с ЛГБТ-повесткой. Гей-парады бесконечной вереницей шагают по миру. Улицы пестрят радужной символикой и флагами секс-меньшинств. Цель, как заявляют сами, - научить окружающих терпимости. Вот только лозунги у таких "шествий принятия" все чаще звучат как угрозы.

Марш полуголых трансвеститов по нью-йоркскому Центральному парку вызвал в соцсетях волну отвращения. Люди требуют представителей ЛГБТ отстать уже от их детей и прекратить насильно навязывать молодому поколению свои принципы.

"Это движение готовит несовершеннолетних к мастэктомии и кастрации, а также подпитывает многомиллиардную индустрию жестокого медицинского обращения с детьми. Примите закон о защите невиновности детей. Дети должны оставаться детьми", - призвала Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США.

Сиэтл, западное побережье США. Группа мужчин для заезда на велосипедах шлемы надели, а вот штаны... забыли. Сверкая гениталиями, проехали по центральным улицам города. В первом ряду среди зевак - дети, далекие от возраста согласия. В Штатах действует возрастной ценз на полную обнаженку в кино - рейтинг у таких фильмов должен маркироваться "запрещено для детей до 17". Видимо, лицезрение натуры к этому не относится.

ЛГБТ-активисты вообще уверены: подрастающему поколению крайне полезно ходить вот на такие сборища. Так они, например, смогут как можно быстрее принять решение о смене пола - тоже очень в духе современной Америки.

"Дети с рождения понимают о гендерной ошибке. Родители нам рассказывают, что их дети сами пытались им об этом рассказать - как только появилась хоть какая возможность самовыразиться. К примеру, если дети отказываются стричься, примеряют одежду братьев и сестёр, играют с игрушками, характерными для другого пола - всё дело в гендерной дисфории" - говорит Джереми Карсвел, доктор, директор гендерной многопрофильной службы. То есть женщина, которая называет себя врачом.

За уговоры "подумать и не менять пол хотя бы до совершеннолетия" - вполне себе реальная угроза уголовной ответственности. На Кипре за такие "разговоры" теперь можно получить до двух лет лишения свободы и штраф 5 тысяч евро. В Соединенных Штатах и вовсе запустили соцрекламу, объясняющую: как, оказывается, просто поменять детям пол. Было бы желание.

Впрочем, не все американцы готовы мириться с навязыванием новой реальности. В Лос-Анджелесе родители учеников одной из начальных школ подрались с ЛГБТ-активистами, которые пришли проповедовать детям свою идеологию.

Судя по множащимся в соцсетях роликам, родители, очевидно, сыты по горло. Учителя тоже словно ходят по минному полю. В попытке насильственного введения в учебный процесс таких предметов, как "курс по ЛГБТ" - времени на традиционную науку у школьников просто не остаётся.

Весь месяц гордости в столице Канады проходят массовые протесты возле резиденции премьера Джастина Трюдо. В борьбе с ЛГБТ-пропагандой объединились представители разных религий. Они требуют угловной ответственности для тех, кто активно насаждает детям ценности секс-меньшинств. Над государственными зданиями страны, кстати, развеваются не знаменитые кленовые листы, а все та же радуга.

Радужное полотно - на главных зданиях Европейского союза. В Лионе на пути шествия секс-меньшинств оказался национальный триколор. Одна из участниц парада бесстрашно залезла на дом и под бурные аплодисменты разгоряченной толпы сорвала флаг как ненужную тряпку. А вот в Турции с ними не церемонились. Гей-парад там продлился лишь несколько минут - до первой полицейской машины.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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