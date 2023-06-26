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В США предупредили о "завершающей части оборонительной доктрины" России

19:30
  • понедельник
  • 26 июня 2023

ВСУ ждет неприятный сюрприз, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер

У ВС России достаточно много военных в резерве, они готовятся к контратаке в рамках специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 26 июня, отставной американский разведчик Скотт Риттер.

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В интервью, опубликованном на YouTube, Риттер заявил, что речь идет о "завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, "оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка".

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал, что российские войска выстраивает прочную оборону, которую крайне сложно преодолеть. По его словам, "противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений".

Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в провальном контрнаступлении ВСУ западных союзников Киева. Украинский чиновник заявил, что это промедление западных стран с поставками военной техники Киеву привело к отсутствию реальных результатов украинского контрнаступления.

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