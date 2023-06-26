Reuters: США отправят Киеву оружие и технику еще на 500 млн долларов

Предположительно, в новый пакет помощи включат БМП Bradley и БТР Stryker

Соединенные Штаты готовятся объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 500 млн долларов. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали анонимные американские чиновники.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в новый пакет войдут 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker. В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS).

Кроме того, США планируют отправить Киеву противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger.

Сообщения о подготовке Вашингтоном новой порции военной помощи для Киева последовало за заявлением Совета ЕС о том, что министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили увеличение объемов Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этого фонда Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. В Европе убеждены, что это поможет "oбеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фoнда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глoбальный географический охват и способность ЕС предoтвращать кризисы и конфликты и быстро реaгировать на них".

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