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Латвия прекратила принимать от россиян заявления на визу

20:21
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Это касается виз всех типов

Латвийская сторона прекратила прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов. Эту информацию в понедельник, 26 июня, подтвердили в Министерстве иностранных дел прибалтийского государства.

Там отметили, что соответствующее решение было принято "в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России". При этом россияне, которые успели подать документы до 25 июня, могут рассчитывать на то, что пройдут необходимые процедуры.

МИД Латвии не стал уточнять, носит ли это решение временный характер или речь идет о полном прекращении приема заявлений от россиян на получение виз, сообщает ТАСС.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в 2022 году наши соотечественники подали 687 тысяч заявок на шенген, в 10% случаев пришел отказ. Самый большой процент отказов оказался у консульства Швеции в Москве — 30,8%. Следом идет Австрия (27,8%), Мальта и Чехия (25%), Норвегия (24%), Германия, Словения, Дания и Эстония (23%).

Туристический шенген на тот момент не выдавали россиянам в Литве, Латвии, Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

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