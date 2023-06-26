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Су-27 сопроводили два истребителя ВВС Великобритании над Черным морем

20:10
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Всего к российской границе приближались три воздушные цел

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что 26 июня над Черным морем были обнаружены приближающиеся к российской границе три воздушные цели. Для их перехвата в воздух была поднята пара истребителей Су-27.

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"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - уточняется в сообщении ведомства.

Иностранные самолеты в итоге выполнили разворот, а российские вернулись на аэродром базирования. Нарушена российская граница не была.

Как подчеркнули в Минобороны, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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