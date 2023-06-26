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Лондон оценил роль ракет Storm Shadow в боевых действиях на Украине

20:41
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Москва предостерегала британские власти от их передачи Киеву

Британские власти убеждены, что переданные ими украинской армии крылатые ракеты Storm Shadow оказали значительное влияние на ход боевых действий в рамках российской спецоперации. Такое мнение в понедельник, 26 июня, озвучил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

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По утверждению британского политика, ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя, однако Уоллес воздержался от уточнений о том, на основе каких сведений он сделал подобные выводы, сообщает Reuters.

Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в мае. Уже 12 мая ВСУ обстреляли этими снарядами Луганск. 27 мая в ходе ежедневного брифинга Минобороны России сообщило, что были сбиты две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что военные в ЛНР научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Он подчеркнул, что уже "есть успех".

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Осколок ракеты Storm Shadow
Осколок ракеты Storm Shadow
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