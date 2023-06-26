Лондон оценил роль ракет Storm Shadow в боевых действиях на Украине

Москва предостерегала британские власти от их передачи Киеву

Британские власти убеждены, что переданные ими украинской армии крылатые ракеты Storm Shadow оказали значительное влияние на ход боевых действий в рамках российской спецоперации. Такое мнение в понедельник, 26 июня, озвучил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

По утверждению британского политика, ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя, однако Уоллес воздержался от уточнений о том, на основе каких сведений он сделал подобные выводы, сообщает Reuters.

Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в мае. Уже 12 мая ВСУ обстреляли этими снарядами Луганск. 27 мая в ходе ежедневного брифинга Минобороны России сообщило, что были сбиты две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что военные в ЛНР научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Он подчеркнул, что уже "есть успех".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"