Киевский режим продолжает гонения на представителей канонической церкви

Украинской православной церкви (УПЦ) предписывается опубликовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе из состава Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее заявление в понедельник, 26 июня, сделала Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Украинские власти подчеркивают, что такой шаг помог бы УПЦ избежать полного запрета, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что киевские власти обязали монахов Украинской православной церкви (УПЦ) оставить Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, в случае отказа будет подан иск в суд для принятия соответствующего решения.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что власти Украины и представители ЮНЕСКО достигли договоренностей о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу для последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана. Директор СВР подчеркнул, что такими действиями западные элиты присваивают "чужое добро".

МИД России, комментируя эти планы, заявил, что речь идет про пример преступного курса президента Украины Владимира Зеленского на разрушение основ украинского общества.

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