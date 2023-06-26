Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Ситуация в Севастополе спокойная

Звуки стрельбы, которые в понедельник, 26 июня, могли услышать севастопольцы, связаны с учениями военнослужащих ВС России. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на Южном молу, мысе Херсонес и в Стрелецкой бухте Черноморский флот проводил очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. Он подчеркнул, что в городе по-прежнему спокойно.

В Севастополе действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Развожаев подчеркивал, что эта мера "исключительно профилактическая", власти и правоохранительные органы контролируют обстановку.

Президент России Владимир Путин в поздравлении севастопольцев с 240-летием основания города отмечал их выдержку и решимость, подчеркнув, что жители Севастополя — достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов.

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