При пожаре в зоопарке Ростова обошлось без пострадавших

Огонь удалось локализовать, а затем пламя было потушено

Крупный пожар тушили сегодня в Ростове-на-Дону. Вечером в городе загорелся зоопарк, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали людей и животных, передает "ТВ Центр".

На этих кадрах (см. видео) спасатели из задымленного помещения выносят перепуганных кроликов - на руках и в клетках. А в это время в аквариумах работники зоопарка вывозят рыб и змей.

Возгорание началось с кровли экзотариума, где жили пауки, грызуны, крыланы и другие некрупные животные, в том числе и редкие виды, занесенные в Красную книгу. Пожару был присвоен 2 ранг сложности. К тушению привлекли почти 50 человек и 17 единиц техники.

Опасность миновала спустя полтора часа. Огонь удалось локализовать, а затем пламя было потушено. Погибших и пострадавших нет - ни среди сотрудников зоопарка, ни среди его обитателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"