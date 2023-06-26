Швейцария допустила конфискацию замороженных активов России

Власти государства готовы обсуждать шаги в этом направлении

Швейцария готова принять участие в международном обсуждении вопроса конфискации замороженных активов российского Центрального банка и других российских госструктур. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал спикер швейцарского Министерства иностранных дел Пьер-Ален Эльчингер.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Швейцария внимательно следит за дискуссиями по данной теме, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. Кроме того, источники утверждают, что в ряде крупных мировых банков боятся ответных шагов Москвы в случае конфискации российских активов, что навредит интересам этих кредитно-финансовых организаций.

При этом 25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что государства — члены Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России, хотя и не уточнил, каков объем средств Центробанка, замороженных в каждой конкретной стране Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"