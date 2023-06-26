Аэропорт Минвод возобновил полеты

Воздушную гавань закрывали из-за дефекта ВПП

Аэропорт города Минеральные Воды вновь работает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Там уточнили, что полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени после устранения выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе, сообщает ТАСС.

Причиной нарушения штатной работы воздушной гавани стало "вспучивание" взлетно-посадочной полосы на фоне жаркой погоды. Глава Ставрополья Владимир Владимиров потребовал привести полосу в порядок в кратчайшие сроки.

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