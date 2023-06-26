Лукашенко выступит с рядом "актуальных заявлений"

Их содержание не раскрывается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 26 июня, сделает ряд заявлений. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Там не уточнили, о каких темах будет идти речь, однако заявили, что "Первый расскажет все, ответит на все", причем произойдет это "совсем скоро", а также призвали следить за повесткой.

Эта информация последовала за сообщением спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что российский лидер Владимир Путин сделает ряд заявлений. Предполагается, что это произойдет вечером 26 июня, но точное время неизвестно. Также не уточнялось, о чем именно будет идти речь.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о важности консолидации всего общества, призвав "действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента". Премьер-министр подчеркнул, что только при этом условии возможно эффективное выполнение первостепенных задач государства.

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