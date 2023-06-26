Путин: "Мятеж в любом случае был бы подавлен"

Организаторы мятежа предали страну и тех, кто был с ними

Мятеж, организованный Евгением Пригожиным, в любом случае был бы подавлен. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь в понедельник вечером к россиянам.

По словам президента, организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними. В то же время, отметил Путин, твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.

Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления. Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

К вечеру субботы стало известно, что после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин решил остановить продвижение ЧВК "Вагнер" и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он должен уехать в Белоруссию, заявили позднее в Кремле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"