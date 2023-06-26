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Путин поблагодарил россиян за выдержку во время мятежа

22:19
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Он отметил сплоченность граждан

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан страны за выдержку, сплоченность и патриотизм, который они проявили во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня.

Именно патриотический настрой граждан и консолидация всего общества сыграли решающую роль, именно они позволили преодолеть сложнейшее испытание для нашего государства, подчеркнул президент.

Он также отметил мужество и героизм всех, кто встал на пути у мятежников. Российский лидер подчеркнул самоотверженность павших героев-летчиков.

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