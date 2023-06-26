Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракты с Минобороны

Их пытались использовать втемную

Президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам в понедельник, что участвовавшие в мятеже 23-24 июня бойцы группы "Вагнер" могут заключить контракты с российским Министерством обороны, вернуться домой или же уйти в Белоруссию.

Как добавил российский лидер, бойцов ЧВК "Вагнер" попытались использовать втемную.

Также Путин выразил признательность Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, добавив, что мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли от ужасных последствий.

Путин указал также, что организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними.

23-24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, но после переговоров с Лукашенко принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он, по сообщению Кремля, "уйдет в Белоруссию".

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