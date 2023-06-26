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Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракты с Минобороны

22:19
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Их пытались использовать втемную

Президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам в понедельник, что участвовавшие в мятеже 23-24 июня бойцы группы "Вагнер" могут заключить контракты с российским Министерством обороны, вернуться домой или же уйти в Белоруссию.

Путин: "Мятеж в любом случае был бы подавлен"
Путин поблагодарил россиян за выдержкку во время мятежа

Как добавил российский лидер, бойцов ЧВК "Вагнер" попытались использовать втемную. 

Также Путин выразил признательность Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, добавив, что мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли от ужасных последствий.

Путин указал также, что организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними.

23-24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, но после переговоров с Лукашенко принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он, по сообщению Кремля, "уйдет в Белоруссию".

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