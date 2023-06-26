Путин в ходе совещания поблагодарил представителей силовых ведомств за проделанную работу

Ранее президент выступил с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел совещание с представителями силовых ведомств страны.

"Уважаемые коллеги, добрый вечер. Собрал вас, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени. А также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", - сказал глава государства, открывая совещание.

Участие в совещании приняли, в частности, генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин.

23-24 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, но после переговоров с Лукашенко принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он, по сообщению Кремля, "уйдет в Белоруссию".

Полное видео обращения Владимира Путина к россиянам 26 июня

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