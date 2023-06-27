Граждане хотят поменять политику страны

Мы эту музыку не заказывали, почему мы должны за неё платить? На сайте британского парламента стремительно набирает голоса петиция, призывающая к референдуму. Чего хотят граждане Соединённого Королевства? Стабильности, мира, и чтобы правительство перестало трясти с них деньги на совершенно бессмысленное противостояние России:

"На сегодняшний день налогоплательщики заплатили 100 миллиардов фунтов стерлингов в поддержку цен на энергоносители и 10 миллиардов фунтов стерлингов на военную и другую помощь Украине".

Граждане требуют провести референдум, который должен поменять политику страны: свернуть обречённые на провал санкции против России и отправку оружия Украине. Издание "Гардиан" подсчитывает: основные продукты питания выросли в цене за последние 24 месяца на столько же, на сколько за предыдущие 13 лет. В некоторых магазинах цены на сыр, хлеб и сосиски взлетели на 80 процентов, а расходы на жилье взлетели на 25.

Европейский портал "Трейдинг-экономикс" языком сухих цифр показывает, насколько "эффективны" санкции, оценивая уровень инфляции в Европе в 2023-25 годах. Россия - 2,5%, Франция - более 5%, Германия - более 6%, Великобритания - почти 9%, Эстония, Литва, Латвия, Польша - от 11 до 13 процентов. Чья экономика разорвана в клочья?

"Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России. Уже почти нечего включать в новые санкции", - говорит депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич.

Депутат Европарламента Синчич в понедельник заявил, что работа над санкциями будет продолжена только "из пропагандистских соображений". Деиндустриализацию Европа уже принимает как должное. Крупнейший немецкий химический концерн BASF объявил о сокращении производства в ЕС, "Фольксваген" заявил, что Европа перестала быть конкурентоспособной из-за цен на газ и электричество. Сворачивает производство крупнейший в Европе производитель алюминия "Slovalco" - это в Словакии, приостанавливает работу нидерландский цинковый завод "Budel". В списке уже десятки производств. А санкционный праздник всё продолжается.

Петиция на сайте Британского парламента набрала уже более 12 тысяч голосов, правительство обязано отреагировать. Наберёт 100 тысяч - парламент вынужден будут обсудить проведение референдума.

Санкции - это красиво. Только простые европейцы понимают, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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