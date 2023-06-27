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Марков: США согласны на "корейский вариант" для Украины

09:19
  • вторник
  • 27 июня 2023

Политолог порассуждал о возможном мирном плане

В чём может состоять мирный план для Украины, который якобы обсуждали на прошедшей в Дании секретной встрече? Будут ли покровители Киева подталкивать ВСУ к активизации военных действий? И кому на Западе вдруг понадобился вывоз культурных ценностей из Киево-Печерской лавры?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с политологом Сергеем Марковым.

"В избирательном штабе Байдена считают, что нужно временно приостановить боевые действия на время избирательной компании. Поэтому у них план – дать сначала украинской армии наступать, потом исходя из этого предложить перемирие. В принципе, они согласны даже на так называемый "корейский вариант". То есть заморозить, где войска стоят", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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