Минобороны показало работу снайперов ЦВО

Стрелки предотвратили подход вражеского подкрепления

Наше оборонное ведомство опубликовало кадры работы снайперов Центрального военного округа, прикрывающих спецназ во время боя с украинскими националистами.

Получив приказ, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения задачи. Прибыв на место, бойцы провели разведку, определив подходы к вражескому опорному пункту и число радикалов.

Точными выстрелами стрелки подавили огневые точки и предотвратили подход вражеского подкрепления. Выполнив поставленную задачу, расчёт оперативно перемещается к точке эвакуации.

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