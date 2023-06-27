Ликвидировал группу радикалов: названы новые герои СВО

Отличились гвардии рядовой Даниил Высоцкий, рядовой Илья Рыжкович и лейтенант Максим Кучерявенков

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Гвардии рядовой Даниил Высоцкий во время возведения укреплений обнаружил украинский беспилотник со взрывчаткой. Точным выстрелом Даниил вызвал детонацию боеприпаса - он взорвался на большом удалении позиций наших бойцов. Благодаря внимательности и смелости рядового Высоцкого его подразделение не понесло потерь и в установленный срок оборудовало оборонительные сооружения.

Рядовой Илья Рыжкович - водитель боевой машины пехоты - прикрывал наших бойцов во время одного из сражений с националистами. Илья обнаружил группу радикалов, которые пытались обойти российские подразделения с фланга. Рядовой Рыжкович выдвинулся наперерез неонацистам и прицельным огнём из орудия ликвидировал всю группу радикалов.

Лейтенант Максим Кучерявенков в ходе выполнения задач по охране государственной границы обнаружил беспилотник, который неонацисты направили к позициям наших военных. Определив место запуска дрона, Максим передал координаты в штаб. Ударом артиллерии расчёт националистов, управлявших БПЛА, был уничтожен, а беспилотник потерял управление и разбился, не достигнув цели.

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