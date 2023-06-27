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ВСУ нанесли удар химическим оружием по позициям российских сил под Соледаром

08:14
  • вторник
  • 27 июня 2023

На месте работают специалисты РХБЗ

Украинские войска применили запрещенные химические боеприпасы. ВСУ нанесли удар по позициям ВС России в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Тип отравляющего вещества сейчас устанавливают специалисты из российских войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам Марочко, при детонации снарядов выделяется едкий дым. Он вызывает жжение на кожном покрове, при вдыхании дыма люди теряют сознание.

Эксперты неоднократно отмечали, что украинские боевики не скрывают наличия запрещенных типов вооружения. Военнослужащие ВСУ периодически демонстрируют на видео газовые гранаты иностранного производства и беспилотники, с которых сбрасывают эти снаряды. С начала года зафиксировано несколько случаев применения химоружия националистами: в апреле ВСУ применили химические боеприпасы на запорожском направлении, в начале марта - на артемовском и донецком, а в феврале - на артемовском и соледарском, передает ТАСС.

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