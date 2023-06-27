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Спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов

08:42
  • вторник
  • 27 июня 2023

Постпредство России при ООН заявило о беспрецедентном давлении

Сотрудники постпредства России при Организации Объединенных Наций испытывают психологическое давление со стороны спецслужб США. ФБР активизировало попытки вербовки российских дипломатов, заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

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По данным Заболоцкой, США целенаправленно применяют к российскому постпредству целый комплекс ограничений. Они направлены на снижение эффективности взаимодействия дипломатов с ООН.

Вербовочные подходы американских спецслужб становятся все более навязчивыми, приводит слова зампостпреда агентство ТАСС. Как сообщила Заболоцкая, к российским дипломатам подходят с предложениями о сотрудничестве на улице и в аэропорту. Также используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах, включая Yahoo и YouTube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. А у зданий постоянного представительства и его жилого комплекса расклеиваются агитационные листовки такого же содержания.

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