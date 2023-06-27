Спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов

Постпредство России при ООН заявило о беспрецедентном давлении

Сотрудники постпредства России при Организации Объединенных Наций испытывают психологическое давление со стороны спецслужб США. ФБР активизировало попытки вербовки российских дипломатов, заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

По данным Заболоцкой, США целенаправленно применяют к российскому постпредству целый комплекс ограничений. Они направлены на снижение эффективности взаимодействия дипломатов с ООН.

Вербовочные подходы американских спецслужб становятся все более навязчивыми, приводит слова зампостпреда агентство ТАСС. Как сообщила Заболоцкая, к российским дипломатам подходят с предложениями о сотрудничестве на улице и в аэропорту. Также используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах, включая Yahoo и YouTube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. А у зданий постоянного представительства и его жилого комплекса расклеиваются агитационные листовки такого же содержания.

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