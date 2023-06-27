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Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

09:04
  • вторник
  • 27 июня 2023

Киев отправил на помощь ВСУ батальоны теробороны

ВС России прорвали первую линию обороны ВСУ северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Украинским войскам пришлось отойти с передовых позиций, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По данным военного эксперта, российские войска развивают успех на купянском направлении. ВСУ несут тяжелые потери на позициях юго-восточнее этого населенного пункта.

В результате действий ВС России вооруженным формированиям Украины приходится оттягивать свои подразделения с передовых позиций на второстепенные, приводит слова эксперта РИА Новости. Как сообщил Марочко, Киев усиливает вторую линию за счет украинских батальонов территориальной обороны.

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