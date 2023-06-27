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Собянин: Более 1,2 тыс. км дорог построено в Москве с 2011 года

09:34
  • вторник
  • 27 июня 2023

А также 359 мостов и развязок

Более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений построено в Москве с 2011 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские мосты и развязки - это сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью. Благодаря им движение по ключевым магистралям стало ощутимо свободнее", - написал мэр.

По словам Собянина, развязки украшают Москву, особенно в вечернее время, когда на них зажигаются тысячи огней. Он также опубликовал видео, посвященное строительству дорог.

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