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Украинские командиры бежали из ловушки, бросив рядовых бойцов

11:47
  • вторник
  • 27 июня 2023

Украинские боевики массово сдаются в плен

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали три опорных пункта неонацистов, в том числе здание командования на краснолиманском направлении. Об этом сообщили представители группировки войск "Центр". Противник пытается перегруппироваться, подвозит резервы. Все передвижения оперативно фиксируют наши военные.
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Как ни пытается Запад накачивать Украину вооружениями и военной техникой, итог неизменно один - либо уничтожение, либо захват в качестве трофеев. На южнодонецком направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота разбили колонну натовских бронеавтомобилей. Под поселком Новодонецкое после того, как головная машина подорвалась на мине, остальные попали в ловушку. Украинские боевики бежали, бросив десятки единиц техники.

Примечательно, что первыми спасать свои жизни бросились украинские командиры, многим рядовым бойцам оставалось только сдаться.

Как сейчас набирают в армию на Украине, рассказал пленный. Говорит, вышел в аптеку за лекарством для сына, а получил повестку и тут же был доставлен в военкомат, а затем в часть.

Мощная психологическая обработка, судя по всему, велась, чтобы подготовить подразделения ВСУ к пресловутому контрнаступлению. Но российская армия на всех направлениях была к нему готова.

На северном фланге Артемовского направления удары по опорным пунктам противника наносят десантники Тульской дивизии. Укрепления националистов обнаруживают с беспилотников, затем на дальность выстрела выдвигается боевая машина десанта. 100-миллиметровой пушки достаточно, чтобы уничтожить опорный пункт, размещенный в заброшенном частном доме. 

А это кадры с краснолиманского направления (см. видео). Здесь действия групп специального назначения прикрывают снайперы Центрального военного округа. В результате захвачен очередной опорный пункт противника.

Лейтенантские погоны и назначение на офицерскую должность сержант, командир зенитно-ракетного отделения получил прямо на передовой. Так командование отметило его умелые действия по руководству подразделением и личные заслуги - уничтожение украинского истребителя.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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