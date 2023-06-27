Украинские командиры бежали из ловушки, бросив рядовых бойцов

Украинские боевики массово сдаются в плен

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали три опорных пункта неонацистов, в том числе здание командования на краснолиманском направлении. Об этом сообщили представители группировки войск "Центр". Противник пытается перегруппироваться, подвозит резервы. Все передвижения оперативно фиксируют наши военные.

Как ни пытается Запад накачивать Украину вооружениями и военной техникой, итог неизменно один - либо уничтожение, либо захват в качестве трофеев. На южнодонецком направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота разбили колонну натовских бронеавтомобилей. Под поселком Новодонецкое после того, как головная машина подорвалась на мине, остальные попали в ловушку. Украинские боевики бежали, бросив десятки единиц техники.

Примечательно, что первыми спасать свои жизни бросились украинские командиры, многим рядовым бойцам оставалось только сдаться.

Как сейчас набирают в армию на Украине, рассказал пленный. Говорит, вышел в аптеку за лекарством для сына, а получил повестку и тут же был доставлен в военкомат, а затем в часть.

Мощная психологическая обработка, судя по всему, велась, чтобы подготовить подразделения ВСУ к пресловутому контрнаступлению. Но российская армия на всех направлениях была к нему готова.

На северном фланге Артемовского направления удары по опорным пунктам противника наносят десантники Тульской дивизии. Укрепления националистов обнаруживают с беспилотников, затем на дальность выстрела выдвигается боевая машина десанта. 100-миллиметровой пушки достаточно, чтобы уничтожить опорный пункт, размещенный в заброшенном частном доме.

А это кадры с краснолиманского направления (см. видео). Здесь действия групп специального назначения прикрывают снайперы Центрального военного округа. В результате захвачен очередной опорный пункт противника.

Лейтенантские погоны и назначение на офицерскую должность сержант, командир зенитно-ракетного отделения получил прямо на передовой. Так командование отметило его умелые действия по руководству подразделением и личные заслуги - уничтожение украинского истребителя.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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