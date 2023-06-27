Западные издания поменяли риторику о контрнаступлении ВСУ

Разрекламированное украинское контрнаступление пошло не по плану

Давление и попытки вербовки - такими методами действуют США по отношению к российским дипломатам в ООН. Об этом рассказали в постоянном представительстве нашей страны при организации. Пока приёмы американцев становятся агрессивнее, дела на Украине идут всё хуже, признают западные издания.

Даже самые оптимистично настроенные западные издания поняли: разрекламированное украинское контрнаступление пошло не по плану. Впрочем, у солдат ВСУ есть шанс на реабилитацию в глазах западных партнёров, сообщает Washington Post:

"Сегодня Россия контролирует около 17 процентов территории, ранее принадлежавшей Украине. Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до настоящего момента, то Киев не вернёт себе всю свою территорию ещё 16 лет. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, нам следует ожидать, что ход событий этой войны будет определять политическое измерение".

Коллективный Запад продолжает заверять: контрнаступление буксует из-за тактических просчетов - оружия у Киева более чем достаточно. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в который раз нахваливал ракеты большой дальности Storm Shadow, которыми Украина целенаправленно лупит по жилым массивам.

Подобная рекламная акция объяснима - в королевстве невероятно раздосадованы тем, что ведущие государства Европы отказались поддержать кандидатуру министра обороны Британии на должность главы Североатлантического альянса. В Лондоне злятся на то, что их потихоньку лишают мечты занять лидирующее место на мировой арене. Особо, конечно, обижены на Вашингтон и лично на Джо Байдена. Впрочем, для Соединённых Штатов подковёрные интриги - вещь сама собой разумеющаяся. Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая подробно рассказала о том, как США шантажируют российских дипломатов и делегатов визами.

"Как ещё объяснить всё более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту. Более того, используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. Интернетом дело не ограничивается – агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. Это нормальная ситуация. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН", - рассказала Мария Заболоцкая, зампостпреда России при ООН.

В США тем временем разгорается очередной скандал. Джо Байден, думая, что его микрофон отключён, разоткровенничался: "Я просто поблагодарил…в общем...я начал без тебя. И я продал очень много государственных секретов и поделился очень многими важными вещами".

Недоумевающее лицо индийского премьера Норендры Моди после слов о проданных секретах говорит само за себя. Остальные же предпочли сделать вид, что президент так пошутил. Впрочем, если вспомнить о том, что в гараже главы Белого дома были найдены некие секретные документы, становится не до смеха. Напугались не только республиканцы, но и соратники по партии действующего лидера - демократы. Речь может идти об измене родины.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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