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Западные издания поменяли риторику о контрнаступлении ВСУ

11:48
  • вторник
  • 27 июня 2023

Разрекламированное украинское контрнаступление пошло не по плану

Давление и попытки вербовки - такими методами действуют США по отношению к российским дипломатам в ООН. Об этом рассказали в постоянном представительстве нашей страны при организации. Пока приёмы американцев становятся агрессивнее, дела на Украине идут всё хуже, признают западные издания.
Спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов

Даже самые оптимистично настроенные западные издания поняли: разрекламированное украинское контрнаступление пошло не по плану. Впрочем, у солдат ВСУ есть шанс на реабилитацию в глазах западных партнёров, сообщает Washington Post:

"Сегодня Россия контролирует около 17 процентов территории, ранее принадлежавшей Украине. Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до настоящего момента, то Киев не вернёт себе всю свою территорию ещё 16 лет. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, нам следует ожидать, что ход событий этой войны будет определять политическое измерение".

Коллективный Запад продолжает заверять: контрнаступление буксует из-за тактических просчетов - оружия у Киева более чем достаточно. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в который раз нахваливал ракеты большой дальности Storm Shadow, которыми Украина целенаправленно лупит по жилым массивам.

Подобная рекламная акция объяснима - в королевстве невероятно раздосадованы тем, что ведущие государства Европы отказались поддержать кандидатуру министра обороны Британии на должность главы Североатлантического альянса. В Лондоне злятся на то, что их потихоньку лишают мечты занять лидирующее место на мировой арене. Особо, конечно, обижены на Вашингтон и лично на Джо Байдена. Впрочем, для Соединённых Штатов подковёрные интриги - вещь сама собой разумеющаяся. Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая подробно рассказала о том, как США шантажируют российских дипломатов и делегатов визами.

"Как ещё объяснить всё более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту. Более того, используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. Интернетом дело не ограничивается – агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. Это нормальная ситуация. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН", - рассказала Мария Заболоцкая, зампостпреда России при ООН.

В США тем временем разгорается очередной скандал. Джо Байден, думая, что его микрофон отключён, разоткровенничался: "Я просто поблагодарил…в общем...я начал без тебя. И я продал очень много государственных секретов и поделился очень многими важными вещами".

Недоумевающее лицо индийского премьера Норендры Моди после слов о проданных секретах говорит само за себя. Остальные же предпочли сделать вид, что президент так пошутил. Впрочем, если вспомнить о том, что в гараже главы Белого дома были найдены некие секретные документы, становится не до смеха. Напугались не только республиканцы, но и соратники по партии действующего лидера - демократы. Речь может идти об измене родины.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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