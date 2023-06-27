Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Рубена Тумасяна

Мальчика нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Рубена Тумасяна. Еще в 8 лет мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Начались годы постоянной борьбы за жизнь: несколько курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга. Все испытания Рубен мужественно преодолел и когда казалось, что болезнь отступила, случился рецидив. Жизнь ребенка снова оказалась под угрозой. Чтобы справиться с недугом, мальчику нужна специализированная иммунотерапия препаратом, стоимость которого почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. У многодетной семьи, где работает один лишь папа, таких денег нет.

Но помочь может каждый. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лекарственный препарат требуется Рубену как можно скорее. От этого зависит его жизнь.

14-летний Рубен твердо решил исполнить несбывшуюся мечту родителей. Они много лет строили свой дом в Ростове-на-Дону. Но новоселье так и не отметили. Когда мальчику было 8 лет, он попал в больницу с высокой температурой. Диагноз врачей перевернул всю жизнь: острый лимфобластный лейкоз.

"Вот этот, который он рисовал - этот дом, большой, мы строили, но не закончили, так и продали. Из-за лекарств, чтобы купить лекарство, чтобы помогать ребенку", - говорит Мариам Тумасян, мама Рубена.

Теперь они снимают крошечную квартиру на окраине Санкт-Петербурга. Из Ростова пришлось переехать - за такой сложный случай, как у Рубена, берутся только в федеральных клиниках. Дома остались две старшие сестры - они живут у бабушки. Каждый день - звонки по видеосвязи, но это очень тяжелые звонки.

Рубен перенес несколько тяжелейших курсов химиотерапии, трансплантацию костного мозга. Помогло лишь на время. Несколько недель назад анализы показали, что смертельная болезнь вернулась. Огромных сил родителям стоило уговорить сына не сдаваться.

Единственный шанс, который остался у Рубена, это курс специализированной иммунотерапии. Очень редким препаратом, его назначают в особых случаях, когда никакие другие способы уже не помогают.

"У нас времени немного осталось, нам надо, чтобы это лекарство вовремя получить, чтобы Рубен жил - последний шанс наш", - говорит Мариам.

Курс стоит 2 394 001 рублей. Неподъемные деньги для семьи, где работает один папа, он строитель, его зарплаты хватает на аренду квартиры и продукты. Семья умоляет о помощи неравнодушных людей.

"Я верю. Что есть хорошие люди, которые будут нам помогать. Чтобы Рубен жил. Чтобы он с нами был", - сказала Мариам.

Раз в неделю Рубен должен ходить в больницу на обследование. У него сейчас поддерживающая терапия, но это не лечение. Лейкоз может обостриться в любой момент - тогда сразу реанимация. Недавно поднималась высокая температура - тревожный признак. Врачи говорят: терапию нужно начать как можно скорее.

"Необходимо начать принимать в ближайшие сроки и, если не начать, это грозит развернутым рецидивом. На данный момент состояние предострое. Ребенок стабилен, но при развернутом рецидиве будет сложно справиться с лечением, которое нам предстоит", - пояснила Сабина Рябенко, детский гематолог педиатрического отделения ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова".

Рубен обожает футбол, но ему нельзя бегать - кости ослабли, любая травма опасна. В свои 14 он выглядит значительно младше. Не ходит в школу, потому что постоянно в больницах. Очень любит свою семью. Добрый скромный парень, никому не показывающий своих страданий. Он хочет стать врачом. И построить новый дом, взамен потерянного. Так много планов - но сейчас его жизнь как будто остановилась. И продолжится ли, зависит только от нас.

Ещё раз напомним – от этого препарата зависит жизнь Романа, лекарство необходимо срочно, и ваша помощь требуется прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Рубена Тумасяна, программа 1704

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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