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Минтруд решил индексировать пенсию дважды в год

09:40
  • вторник
  • 27 июня 2023

Пункт внесен в проект бюджета Социального фонда

Страховая пенсия для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будет проиндексирована дважды. Такой пункт содержится в проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

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1 января 2024 года пенсии планируется увеличить на 5,3%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. Еще на 4% проиндексируются пенсии с 1 февраля 2025 года, а с 1 апреля они будут откорректированы на 3,8%. В итоге среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей. А в 2026 году, после индексаций выплат 1 февраля и 1 апреля – на 4 и на 2,8% соответственно -  размер пенсии составит 25 690 рублей, пишут "Известия".

Увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она составит 7968 рублей, с 1 февраля — 8287 рублей, а с 1 апреля следующего года вырастет до 8602 рублей. При этом в Минтруде ожидают, что зарплаты будут увеличиваться быстрее пенсий.

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