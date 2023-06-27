ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Железную дорогу повредили в Кировском районе Крыма

09:42
  • вторник
  • 27 июня 2023

Пострадавших нет

В Кировском районе Крыма этим утром неизвестные подорвали участок железной дороги. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Пострадавших нет.

На месте уже работают аварийные бригады. Ожидается, что пути будут восстановлены в течение 4-8 часов.

На прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. В результате обстрела повреждено дорожное покрытие. Пострадавших нет. США поспешили откреститься от удара по мосту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Железнодорожные пути
Железнодорожные пути
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.