Пострадавших нет

В Кировском районе Крыма этим утром неизвестные подорвали участок железной дороги. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Пострадавших нет.

На месте уже работают аварийные бригады. Ожидается, что пути будут восстановлены в течение 4-8 часов.

На прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. В результате обстрела повреждено дорожное покрытие. Пострадавших нет. США поспешили откреститься от удара по мосту.

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