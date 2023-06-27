Жителя Нальчика задержали за попытку перейти на сторону ВСУ

Мужчина пытался уехать на Украину через Белоруссию

ФСБ задержала жителя Нальчика, который собирался уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против российской армии. Оперативное видео публикует "ТВ Центр".

Как рассказали в ФСБ, задержанный "установил контакт с членом военизированного подразделения ВСУ". По его указания он купил лекарства, в том числе обезболивающее, транквилизаторы и психотропные препараты, и попытался выехать на Украину через Белоруссию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала жителя Амурской области, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"